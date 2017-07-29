واصل الجيش النظامي, يوم السبت, حملته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف حمص, حيث تمكن من السيطرة على مجموعة تلال, ليصبح على مشارف مدينة السخنة.

وذكرت وكالة (سانا) ان "وحدات الجيش أصبحت على مشارف مدينة السخنة بعد السيطرة على العديد من التلال الاستراتيجية والحاكمة في محيط المدينة التي أصبحت ساقطة نارياً".

وتعد مدينة السخنة الواقعة شمال شرق تدمر بنحو 70 كم أهم طرق الإمداد الرئيسية لتنظيم “داعش” كونها عقدة وصل مهمة بين أرياف حمص ودير الزور ومدينة الرقة .

ووسع النظامي في الاونة الاخيرة من نطاق سيطرته على مناطق بريف حمص الشرقي, حيث تمكن من استعادة حقول ونقاط وتلال في تدمر, بعد معارك مع "داعش".

ويواصل الجيش النظامي, بمساندة الطيران الروسي, عملياته العسكرية ضد "داعش" في المناطق الخاصعة تحت سيطرته في الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي, محققا تقدما فيها, وتمكن من استرجاع العديد من المناطق والتلال وحقول النفط.