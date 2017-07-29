أفادت وكالة أنباء (الأناضول), يوم السبت, أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت أسلحة ومعدات عسكرية إضافية للمقاتلين الأكراد في سوريا.

وأوضحت الوكالة أن "180 شاحنة محملة بالعتاد العسكري والذخيرة، أرسلت على دفعتين خلال الأيام السبعة الأخيرة إلى الحسكة ومنها إلى العناصر الإرهابية شمالي الرقة ".

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واشارت الوكالة الى أن "100 شاحنة دخلت في 22 تموز الحالي، و80 أخرى أمس، إلى الحسكة عبر الحدود العراقية".

وتدعم الولايات المتحدة المقاتلين الاكراد في قتال "داعش" في سوريا والعراق, كما زودتهم بالاسلحة , لكنها اشارت الى انها ستسترجع هذه الاسلحة منهم بعد هزيمة "داعش", ما اثار شكوك تركيا.

وجددت واشنطن تعهداتها بضمان عدم وصول أسلحة العناصر الكردية إلى داخل تركيا أو انتقالها إلى "حزب العمال الكردستاني"، مشددة على أهمية الشراكة التركية - الأميركية في محاربة "داعش ".