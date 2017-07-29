تعرضت سفينة شحن على متنها بحارة سوريون, يوم السبت, للانقلاب بالقرب من سواحل شبه الجزيرة الروسية.

ونقلت وكالة (تاس) عن دائرة الطوارئ الروسية في شبه جزيرة القرم قولها ان "سفينة الشحن "Anda" التي كانت تنقل 24 طنا من القمح تحت علم جمهورية توغو، انقلبت في المياه الدولية للبحر الأسود على بعد 40 كيلومترا من سواحل القرم الجنوبية".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وارجعت دائرة الطوارئ سبب الحادث الى "سوء الاحوال الجوية", مشيرة الى ان "3 قوارب شاركت في عملية إنقاذ البحارة".

ويتكون طاقم السفينة من 9 أشخاص، هم مواطنون من سوريا والهند، واحد منهم مصيره مجهول, بحسب دائرة الطوارئ.