حقق نادي ميلان الإيطالي إنتصاراً ثميناً على حساب مضيفه يونيفرسيتي كرايوفا الروماني بهدف نظيف في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 23 أنقاذ دوناروما شباك ميلان من إستقبال هدفاً محققاً عقب تصديه لهجمة خطيرة لأصحاب الأرض.



وفي الدقيقة 27 حرم القائم الأيسر النجم الشاب كورتوني من إضافة أولى أهداف ميلان في المباراة حيث إنفرد بمرمى كرايفوفا وسدد الكرة ولكن اصطدمت بالقائم الأيسر.



وفي الدقيقة 43 إحتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لمصلحة ميلان إنبرى لها الوافد الجديد ريكاردو رودريجيز الظهير الأيسر للروسونيري سددها قوية لتخادع حارس كرايفوفا وتسكن الشباك معلناً اول أهداف ميلان في المباراة.

وعقب مرور ربع ساعة من إنطلاقة شوط المباراة الثاني كشر كرايوفا من انيابه وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى ميلان ولكن دون جدوى في ظل تألق خط الدفاع والحارس دوناروما ليفشل في إدراك ولو هدف التعادل.



وإستمر الوصع كما هو فيما تبقى من أحداث المباراة حتى أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز ثمين لكتيبة الروسونيري على أن تُقام مباراة العودة الإسبوع المقبل بملعب سان سيرو.