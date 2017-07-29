الجيش المتصدر يسحق الاتحاد بثلاثية ملحقاً به الخسارة الأولى بالدوري السوري اخبار الرياضة شارك

حسم الجيش لقاء القمة أمام الاتحاد بفوز عريض 3-0 ملحقاً به الخسارة الأولى في الدوري السوري لكرة القدم ضمن الجولة الرابعة والعشرين .

وعلى ملعب الفيحاء بدمشق فرض الجيش افضليته على مجريات المباراة وافتتح التسجيل في الدقيقة 32 عبر يوسف قلفا بعد سلسلة من الهجمات وإضاف هدفه الثاني في الدقيقة 39 عبر بهاء الأسدي منهيا الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون رد.



وعزز الجيش تقدمه بهدف ثالث جاء في الدقيقة 64 عبر مؤيد خولي ولم يتمكن الاتحاد من مجاراة الجيش الذي احكم منطقته الدفاعية جيدا لتنتهي المباراة بفوز الجيش بثلاثة اهداف دون رد. وبهذا الفوز واصل الجيش صدارته رافعا رصيده إلى 55 نقطة بينما بقي الاتحاد ثالثا بـ 47 نقطة. سيريانيوز

2017-07-29 10:15:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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