المئات في الغوطة الشرقية يتظاهرون على وجود مسلحي "النصرة" في المنطقة الاخبار المحلية شارك

شهدت بلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم الجمعة مظاهرات احتجاجية على وجود مسلحي "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا) في المنطقة.









وقال ناشطون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ان مظاهرات احتجاجية نظمت في مدينتي دوما وعبرين وبلدة كفربطنا، حيث طالب مئات المواطنين بخروج مسلحي "الهيئة" من الغوطة.



واضاف ناشطون بأن مسلحي "النصرة" (سابقا) أطلقوا النار على المتظاهرين في كفربطنا، وهاجم المحتجون تلك العناصر المتطرفة، مما أجبرهم على الفرار من الموقع، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.







وتاتي هذه التطورات بعد نحو اسبوع على دخول اتفاقية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, حيز التنفيذ.







سيريانيوز

2017-07-28 20:13:11 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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