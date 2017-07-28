عشرات القتلى بهجوم لـ"داعش" على معسكر لقوات "سوريا الديمقراطية" في ريف الرقة الاخبار المحلية شارك

أفادت مصادر اعلامية بسقوط عشرات القتلى جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الخميس، على معسكر لـ"قوات سوريا الديمقراطية" شرق بلدة الكرامة في ريف الرقة الشرقي.









واشارت المصادر إلى أن مسلحي التنظيم نفذوا إعدامات بحق عدد من المدنيين جراء الهجوم، وذلك بعد تسللهم من المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى الضفة الشمالية المقابلة لنهر الفرات.



ويوجد بمنطقة الكرامة التي استهدفها التنظيم المتشدد مخيم للنازحين.



. وأكد مسؤول كردي, لوكالة رويترز, النبأ لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.



وادعى "داعش" أن الهجوم المزدوج الذي نفذته 4 مجموعات من مسلحيه أودى بأرواح 60 مقاتلا في "قوات سوريا الديمقراطية"، فضلا عن إعطاب 4 عربات عسكرية تابعة للقوات المشاركة في عملية "غضب الفرات"، وتم القضاء على أحد المهاجمين، فيما تمكن الباقون من العودة إلى معسكرهم.



وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية مسلحي تنظيم داعش حاليا للسيطرة على الرقة.



وتهيمن على قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية وهي الشريك الرئيسي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا.



سيريانيوز

2017-07-28 23:13:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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