دان "الائتلاف الوطني" المعارض, يوم الجمعة, ما وصفوه بحصار "حزب الله" اللبناني لمناطق القلمون, متهماَ اياه بممارسة "تهجير ديمغرافي".

واستنكر عضو الهيئة السياسية ورئيس الدائـرة الإعلاميـة في الائتلاف الوطني السوري, احمد رمضان, في مؤتمر صحفي, "التدخل السافر لعناصر "حزب الله" في منطقة القلمون الشرقي وحصارها لعدة بلدات ومحاولة تهجير أهلها".

ودعا رمضان الى "موقــف عربي ودولي موحد يطالب بخروج هذه الميليشيا الإرهابية وكافة الميليشيات من كامل الأراضي السورية", كما دعا الحكومة اللبنانية الى "اتخاذ التدابير اللازمة تحت رقابة دولية لمنع عبور عناصر هذه الميليشيات من لبنان إلى سوريا"

وخاص "حزب الله" منذ الجمعة الماضي معارك عنيفة ضد تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في جرود عرسال والقلمون، ولكنه أعلن وقفا لإطلاق النار في جرود عرسال، منذ الخميس.

واعرب رمضان عن "ادانة الائتلاف وقلقه لاستمرار عمليات استهداف وتهجير اللاجئين، وتحديداً في منطقة عرسال، من خلال الاعتقالات العشوائية والتعذيب".

وكان "الائتلاف الوطني" ارسل, يوم الأربعاء، مذكرة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، احتجاجا على ممارسات "حزب الله" اللبناني على المدنيين واللاجئين السوريين في منطقتي القلمون جنوبي سوريا، ومحيط بلدة عرسال شرقي لبنان.

من جهة اخرى, اعرب رمضان عن "الاسف الشديد لإخفاق المجتمع الدولي ومنظماته في إنقاذ أرواح نحو ربع مليون سوري يرزحون في سجون النظام السوري ويتعرضون للتعذيب".

ودان رمضان "اخفاق مجلس الأمن في ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم بسبب الغطاء السياسي الذي توفره بعض الدول، ومنها روسيا".

وعن مفاوضات جنيف, بين رمضان ان " استئناف جنيف يقتضي التركيز على مفاوضات تتناول الانتقال السياسي بشكل عملي ومفصل، وفق المرجعية الدولية وبدعم من قبل المجتمع الدولي".

واعتبر ان " استمرار العمل في مسار جنيف دون إحراز تقدم ملموس، وفِي ظل استمرار النظام وحلفائه في التصعيد، أفقده الثقة الشعبية".

وانتهت الجولة السابعة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف السويسرية, الشهر الجاري , دون التوصل إلى نتائج أو أية قرارات, حيث راوحت المحادثات في مكانها وخصوصاً في ملفي مكافحة الإرهاب والانتقال السياسي.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف8 بشان سوريا, بحسب ما اعلنه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وحول النطورات في الرقة, دعا رمضان "للتحقيق العاجل في التقارير التي تتحدث عن عمليات تهجير لقرى وبلدات في ريف الرقــة".

واعتبر رمضان ان "الرقة جزء عزيز من الوطن السوري، وهي أول مدينة تحررت على يد الجيش الحر، وينبغي أن تعود إدارتها كاملة إلى أهلها".

ويشن الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، ضد "داعش", تمكن من خلالها من استعادة نقاط جديدة وابار غاز ونفط, بالتزامن مع حملة عسكرية يشنها المقاتلون الاكراد على المدينة والتي بدأت في 6 حزيران , بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", حيث حققت تقدما فيها.

ودان رمضان "سقوط ضحايا مدنيين على يد التحالف الدولي"، وطالب "بوقف الهجمات التي تمسُّ المدنيين".

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.