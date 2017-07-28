اعلنت بلدية عرسال, يوم الجمعة, ان مجموعة تضم 200 مسلح من عناصر" جبهة النصرة"، على رأسهم أبو مالك التالي، ستغادر بلدة عرسال اللبنانية بدون قتال, وفقا للاتفاق بين "النصرة" و "حزب الله", والذي دخل حيز التنفيذ امس الخميس.

واوضحت نائبة رئيس بلدية عرسال السيدة ريما كرنبي في حديث لوكالة ( نوفوستي), انه " لا تتوفر تفاصيل محددة .. ولكن يمكن القول إنه تم التوصل إلى اتفاق ممتاز في الوقت الراهن , وبلغني أنهم أخذوا يجمعون امتعتهم في وادي حميد( حيث مخيم اللاجئين السوريين). ووفقا للاتفاق يجب أن يغادر كافة المسلحين منطقة عرسال الجبلية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار , الذي تم التوصل اليه, بين "حزب الله" و"جبهة النصرة" حيز التنفيذ, صباح الخميس, في جرود عرسال, على الحدود اللبنانية – السورية, حيث سيغادر من بقي من عناصر "النصرة" وعوائلهم إلى إدلب.

وجاء الاتفاق بعد اعلان سرايا "أهل الشام" اعلنت يوم الأحد عن وقف إطلاق النار في جرود عرسال وبدء مفاوضات مع "حزب الله" تمهيداً للخروج إلى المناطق في الشمال السوري.

وأطلق الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني، يوم الجمعة عملية عسكرية تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية, وحقق من خلالها تقدما وسيطر على عدة تلال ومرتفعات .