أوقفت السلطات التركية، يوم الجمعة، 91 مهاجراً غير شرعي، و6 أشخاص يشرفون على تنظيم الرحلات غير القانونية إلى خارج تركيا، من بينهم أشخاص يحملون الجنسية السورية.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر أمنية لم تسمها قولها، ان فرقا تابعة لقيادة الدرك في بلدة أورلا بإزمير، أوقفت 76 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسيات الباكستانية والصومالية والسورية.

كما أوقفت فرق الدرك أيضا 3 أشخاص كانوا يقودون الحافلات التي تقل المهاجرين، بتهمة تنظيم رحلات غير قانونية للأجانب إلى خارج تركيا، بحسب المصادر، التي أضافت انه بعد التحقيق تبين أن المهاجرين الأجانب دفعوا لمنظمي الرحلات ألفي يورو مقابل الشخص الواحد، وذلك ليتم نقلهم إلى إيطاليا بطرق غير قانونية.

وفي ذات السياق، أوقفت فرق تابعة لمديرية أمن إزمير 15 مهاجرا يحملون الجنسية السورية، بعد الاشتباه في محاولتهم السفر إلى خارج تركيا بطريقة غير قانونية، إضافة إلى إيقاف 3 سوريين بتهمة التخطيط لرحلات غير قانونية، وقامت بإحالتهم إلى المحكمة، ليصدر لاحقا قرار بسجنهم.

وسبق للسلطات التركية أن ضبطت عدة مرات أشخاصاً بينهم سوريين حاولوا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتعتبر تركيا محطة رئيسية للراغبين بالهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، إذ شكلت معبراً للمهاجرين السوريين إلى أوروبا وملاذاً لآخرين من المعارك.

سيريانيوز