أعلنت مصر والأردن، الاتفاق على التعاون الصناعي المشترك لإعادة إعمار سوريا والعراق.

وقالت وسائل إعلام إن اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة قررت يوم الخميس، التنسيق بين الجانبين لتشجيع الشركات الأردنية والمصرية على المشاركة في إعادة إعمار العراق وسوريا.

وأعلن الاتفاق وزير الصناعة المصري طارق قابيل في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من الأردن خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن.

وكان تقرير للبنك الدولي نشر مؤخرا أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري تقدر بنحو 226 مليار دولار، وقال التقرير إن الوحدات السكنية تدمرت أو تضررت جزئيا بفعل الحرب بنحو 27%.

فيما، قدرت مؤسسات دولية تكلفة إعادة إعمار المناطق، التي تضررت بالعراق جراء الحرب، بنحو 100 مليار دولار.

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا والعراق، على الرغم من استمرار الحرب.

سيريانيوز