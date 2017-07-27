قال مصدر عسكري في الجيش النظامي يوم الخميس إن قواته تقترب من السخنة آخر بلدة كبيرة يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة حمص في إطار هجوم متعدد الجبهات على معاقل التنظيم في شرق البلاد.









ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن "العمليات القتالية ستتسارع باتجاه السخنة على مسافة 50 كيلومترا من محافظة دير الزور حيث أعاد تنظيم داعش نشر العديد من مقاتليه بعد أن خسر أراض في العراق وسوريا">



وتابع المصدر ان "السيطرة على السخنة يعني فتح الأبواب والطرق والمجال لتحرك القوات إلى دير الزور مباشرة", مضيفا أن "الجيش سيطر على مواقع على مسافة ثمانية كيلومترات جنوب غربي البلدة مساء الأربعا"ء.



وتتقدم القوات النظامية تدريجيا من السخنة منذ أن سيطرت في آذار على مدينة تدمر القديمة التي تبعد عنها مسافة 50 كيلومترا تقريبا.



وقال المصدر العسكري "من الطبيعي أن العمليات القتالية تتصاعد على هذا الاتجاه وتأخذ طابعا أقوى وأسرع". وأضاف أن تنظيم الدولة الإسلامية حشد قواته في السخنة.



وحققت القوات النظامية المدعومة بغطاء جوي روسي ومقاتلين تدعمهم إيران تقدما كبيرا على حساب داعش محافظة حماة وفي المناطق الجنوبية من محافظة الرقة.



ويسيطر داعش بالكامل تقريبا على محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق, فيما احتفظت القوات النظامية بجيب في المدينة ومطار عسكري فيها.







سيريانيوز



