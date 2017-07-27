روما الايطالي يتفوق على توتنهام الانكليزي في مباراة "مجنونة" بكأس الأبطال الدولية اخبار الرياضة شارك

فاز روما الإيطالي على توتنهام الإنكليزي 3-2 في مباراة كانت نهايتها مجنونة في هاريسون بولاية نيوجيرزي الأميركية ضمن مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية.

على ملعب روز بول آرينا، تقدم روما حتى الدقيقة 87 بهدفين نظيفين للأرجنتيني دييغو بيروتي (13 من ركلة جزاء) والتركي جنكيز أوندر (70).



وفي الدقائق الأخيرة سجل توتنهام هدفين وأدرك التعادل بواسطة هاري وينكس (87) والهولندي فنسنت ينسن (90+1)، لكن ماركو تومينيلو منح الفوز لفريق العاصمة الإيطالية بعد دقيقة واحدة بتسجيله الهدف الثالث (90+2).



وهو الفوز الأول لروما بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح 2-3 (القوت الأصلي 1-1)، في حين مني توتنهام بالهزيمة الأولى بعد فوزه الكبير على فريق العاصمة الفرنسية 4-2.



ويختتم الفريقان مشاركتهما الأحد حيث يلعب روما ضد مواطنه يوفنتوس، وتوتنهام ضد مواطنه مانشستر سيتي. سيريانيوز 2017-07-27 08:45:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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