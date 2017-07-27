مانشستر سيتي يسحق ريال مدريد برباعية بكاس الابطال الدولية اخبار الرياضة شارك

نجح فريق مانشستر سيتي الإنكليزي في تحقيق فوز كبير على غريمه ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في بطولة الكأس الدولية للأبطال.

بعد شوط أول لم يشهد نجاحا على مستوى التسجيل، قدم أبناء المدرب بيب غوارديولا وجها هجوميا كاسحا في الشوط الثاني، فسجل المدافع نيكولاس أوتاميندي هدفا أول مستغلا كرة مرتدة من حارس المرمى إثر ركلة ركنية في الدقيقة 53.



ولم يمهل الفريق الإنكليزي نظيره الإسباني، فسجل الجناح رحيم سترلينغ هدفا ثانيا في الدقيقة 59 بعد أن استغل سرعته وذكاءه وتمريرة ذكية من زميله البليجيكي كيفين دي بروين.



بعدها نجح المدافع ستونز في إضافة هدف ثالث للسيتي بعد أن سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.



آخر أهداف مانشستر كان عن طريق براهيم دياز الذي تلاعب بالدفاع وقدم فاصلا مهاريا رائعا قبل أن يسدد من حافة منطقة الجزاء لتستقر في شباك حارس ريال مدريد بطريقة جميلة (الدقيقة 82).



وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية نجح الشاب أوسكار رودريغيز في تسجيل هدف شرفي للنادي الملكي عن طريقة تسديدة بعيدة المدى.



هذه هي ثاني مباريات ريال مدريد في البطولة الدولية للأبطال، حيث خسر المواجهة الأولى أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي.



في حين خسر السيتي مباراته الأولى في نفس المسابقة أيضا وأمام مانشستر يونايتد بالذات بنتيجة 0-2. سيريانيوز 2017-07-27 09:06:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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