وصف الكرملين, يوم الخميس, الوضع في سوريا بشكل عام بأنه "ايجابي", لاسيما بعد إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في البلاد.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين, ان الوضع بسوريا ايجابي لكن ليس من دون صعوبات، ويمكن الإشارة إلى ديناميكية إيجابية حيث تعمل هذه المناطق. ويجب استمرار العمل على منطقتي تخفيف التصعيد، لكن بشكل عام العلامة إيجابية".

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وجاء ذلك عقب يوم على اعلان وزارة الدفاع الروسية ان الوضع في مناطق تخفيف التوتر "مستقر", وفقاً لوجهات النظر لجميع الأطراف المتنازعة.

و تم التوصل في الاونة الاخيرة لاتفاقات تهدف الى خفض مناطق التوتر في المناطق السورية.