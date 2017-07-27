المنتخب الاميركي يهزم نظيره الجامايكي ويتوج بلقب الكأس الذهبية للمرة السادسة اخبار الرياضة شارك

توج المنتخب الأمريكي بلقب بطولة الكأس الذهبية للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه 2-1 على نظيره منتخب جامايكا في المبارة النهائية.

جاء هدفا المنتخب الأمريكي، مستضيف البطولة، بأقدام اللاعبين جوزيه ألتيدور، من ركلة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وجوردان موريس في الدقيقة 88.



وأحرز الهدف الوحيد لجامايكا في اللقاء لاعب الوسط جي فون واتسون، في الدقيقة 48.



وتبخر حلم جامايكا باحراز لقبها الاول بخسارتها في النهائي.

بالمقابل نجح المنتخب الاميركي بإضافة لقب سادس بعد تتويجه في 1991 و2002 و2005 و2007 و2013، ليقترب اكثر من المكسيك حاملة الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (7).



ومنذ اطلاق المسابقة في 1991، احتكرت المكسيك والولايات المتحدة على اللقب باستثناء تتويج يتيم لكندا في 2000. سيريانيوز 2017-07-27 09:35:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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