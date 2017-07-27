سقط ضحايا, يوم الخميس, جراء قصف على حي جوبر بدمشق ومناطق في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتيل وعدد من الجرحى سقطوا جراء استهداف حي جوبر في دمشق بصاروخ أرض – أرض

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من جهة اخرى, اشارت المصادر الى سقوط جرحى جرا قصف مدفعي وجوي على اوتايا و المنطقة الواصلة بين مدينتي #زملكا و عين ترما في الغوطة الشرقية .

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان المجموعات المسلحة استهدفت مواقع للجيش السوري على جبهات قطاع المرج بقذائف الهاون ورصاص القنص.

| واشارت المصادر الى سن غارات جوية على مواقع لمسلحي "النصرة " في عين ترما .

وبدأ الجيش النظامي في شهر حزيران عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة, وسط معارك عنيفة دارت مع فصائل معارضة, حيث تحدثت مصادر موالية عن تقدم احرزه الجيش, وسيطرته على عدة نقاط.

وتوصلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, يوم السبت الماضي, لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية, لكن قيادة الجيش هددت بالرد على أي خروقات.

وتعرضت مناطق في الغوطة الشرقية, في الآونة الأخيرة, لعمليات قصف, أسفرت عن سقوط ضحايا ودمار في المباني,, حيث حملت المعارضة الطيران النظامي والروسي مسؤولية ذلك, فيما تحدثت مصادر مؤيدة عن استهداف الطيران الحربي لمواقع مجموعات مسلحة ..