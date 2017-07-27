عاود سعر الذهب، يوم الأربعاء، ارتفاعه وذلك بمقدار 200 ليرة عن اخر سعر له, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 18800 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ21 بـ18800 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ16115 ليرة.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكان سعر غرام الـ21وصل امس الى ـ18600 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15943 ليرة.

ويشهد سعر الذهب محلياً في الفترة الأخيرة نوعاً من الاستقرار، وسط تقلبات طفيفة، وخاصة بعد ربط سعره بسعر صرف الدولار الرسمي، بعد أن كانت الجمعية تعتمد سعرا وسطياً بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وجرت العادة أن يسعر الذهب في سوريا يومياً بالنظر إلى السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية، محسوباً بسعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة في اليوم نفسه، ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته، ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10% من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها.