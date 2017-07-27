دعا التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، حلفاءه على الأرض في سوريا إلى التركيز على مكافحة الإرهابيين، وليس النظام السوري.

ونقلت شبكة الاخبار الامريكية "CNN" عن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي رايان ديلون قوله ان "التحالف يدعم فقط تلك القوى التي التزمت بمكافحة "داعش".

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وذكرت مصادر في التحالف الدولي أن جماعة "شهداء القريتين" التي تدعمها واشنطن قررت إجراء عمليات مستقلة ضد القوات الحكومة السورية، مضيفة أن فصائل محلية أخرى تبقى في قاعدة التحالف ولا تزال تتعاون مع مستشاري التحالف.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً منذ 2014، يضم أكثر من 60 دولة، يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق، كما يقدم الدعم العسكري لتحالف عربي تشكل "قوات سوريا الديمقراطية" أساساً فيه، يشن حملة "غضب الفرات" لاسترجاع الرقة من "داعش".

وعززت واشنطن مؤخرا من تواجد قواتها وعسكرييها ومستشاريها بشمال سوريا في مهمات مختلفة، لمساعدة حلفائها المحليين في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".