برشلونة يحقق فوزاً صعباً أمام مانشستر يونايتد ببطولة كأس الأبطال الودية اخبار الرياضة شارك

حقق برشلونة انتصاراً صعباً على حساب مانشستر يونايتد بهدف وحيد باللقاء الذي جمع الفريقين ببطولة كأس الأبطال الودية.

برشلونة حاول السيطرة منذ البداية لكن لوكاكو كاد أن يباغته حين حاول متابعة عرضية راشفورد دون أن يتمكن من التسجيل ليبدأ بعدها بارسا بمسلسل محاولاته عبر سواريز ونيمار وميسي الذين لم يتمكنوا من التفوق على تركيز دي خيا.



بعد مضي أول 10 دقائق دخل مانشستر الأجواء من جديد وأصبحت المباراة أكثر سجالاً حيث حاول اليونايتد الاعتماد على التسديد من خارج المنطقة عبر لوكاكو ولينغارد وبوغبا الذي تمكن الحارس الهولندي من إبعاد تسديدته أما راشفورد فتلاعب بسواريز لكنه لم يتفوق على سيليسين.



على الطرف الآخر حاول برشلونة التسجيل عبر رأسية ميسي وتسديدة سواريز الخجولة وكل هذه المحاولات لم تكُن لتخلق خطورة حقيقية على مرمى دي خيا إلى أن وقع فالنسيا بالمحظور وتعثر خلال إبعاد بينية ميسي ليستقبل نيمار الهدية ويعلن عن افتتاح التسجيل "د31".



نجوم البارسا واصلوا الضغط بعد الهدف وكاد سواريز أن يسجل من مقصية رائعة لكن دي خيا أبعد الكرة وأنهى الشوط الأول على تقدم بارسا بهدف وحيد.



في الثاني أجرى فالفيردي تغييراً جذرياً على تشكيلته في حين اكتفى مورينيو بخمس تغييرات وما بين الأسماء الجديدة واصل برشلونة السيطرة لكن الخطورة تأخرت بالظهور لثلث ساعة جيث جاورت تسديدة مارتيال القائم قبل أن يتلاعب ألكاسير ببايلي وينفرد بروميرو الذي نجح بإبعاد التسديدة.



مانشستر واصل اعتماده على التسديد من بعيد لكن هذا لم يكُن كافياً لخلق الخطورة ليتمكن لاعبو برشلونة من الحفاظ على تماسكهم الدفاعي حتى النهاية وينجح الفريق بالحفاظ على الفوز. سيريانيوز 2017-07-27 09:16:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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