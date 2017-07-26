سقط قتلى مدنيين, يوم الاربعاء, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف دير الزور.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, طيران التحالف استهدف حي الرشادة بمدينة الميادين بريف دير الزور, ما اسفر عن مقتل مدنيين من عائلة واحدة.

وكانت غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، يوم الاثنين الماضي,على منطقة تقاطع الفنش في الميادين شرق دير الزور.

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كما سقط ضحايا قبل أيام، جراء غارات طائرات التحالف الدولي على قرية الكشكية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات التابعة لناحية هجين في منطقة البوكمال بريف دير الزور.

وكشف تقرير التحالف الدولي الشهر الجاري، ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.