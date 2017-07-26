علقت قطر يوم الأربعاء، على قرار إضافة 18 شخصاً وكياناً على صلات بها إلى قوائم الإرهاب التي اصدرتها دول المقاطعة، بأنه "مفاجأة مخيبة للآمال" وإنها ستبذل ما في وسعها لمحاربة التطرف.

وذكرت وكالة (رويترز) أن مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، أوضح في بيان، أن القائمة الجديدة "تأتي كمفاجأة مخيبة للآمال بأن دول الحصار لا تزال تواصل هذه القصة في إطار حملتها لتشويه قطر".

وأضاف "القائمة الجديدة تقدم أدلة أخرى على أن دول الحصار غير ملتزمة بمكافحة الإرهاب. كما قلنا من قبل، كل الأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب في قطر حوكموا".

وقال الشيخ سيف إن قطر تراجع باستمرار قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب "لتظل في صدارة المعركة ضد التطرف وتمويل الإرهاب".

وكانت الدول المقاطعة لقطر "السعودية ومصر والإمارات والبحرين" أعلنت يوم الثلاثاء، تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي تتهم الدوحة بدعمها.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية"، مشيرة إلى أن ثلاثة قطريين وكويتي مدرجون في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم "جبهة النصرة" وغيرها من الجماعات الإرهابية في سوريا.

وأضاف البيان أن ثلاثة يمنيين وثلاث منظمات في اليمن "أسهموا بدعم تنظيم القاعدة"، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة "إرهابيا" لدى الدول الأربع.

وتابع البيان أن ليبيين وست منظمات إرهابية "مرتبطون" بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعم جوهريا وماليا من السلطات القطرية، ولعبوا دورا فاعلا في نشر الفوضى والخراب في ليبيا.

وكانت الدول الأربع أصدرت في 8 حزيران الماضي بيانا أعلنت فيه قائمة إرهاب مشتركة مرتبطة بقطر تضمنت 59 فردا و12 كيانا.

يذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت مقاطعة اقتصادية عليها الشهر الماضي متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة ودعم الإرهاب وهي اتهامات نفتها الدوحة مرارا.