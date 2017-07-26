أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان الأسعار تراوحت بين الانخفاض والارتفاع والثبات.

كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار لاتزال ثابتة.

وجاء ذلك بعدما كشفت المؤسسة العامة للدواجن سبب معاودة ارتفاع البيض الى "التدخل الحكومي والإيعاز للمؤسسة السورية للتجارة بامتصاص الفائض من السوق بغية التخفيف من خسارة المربّين".

و كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت, في وقت سابق, عن ارتفاع سعر الفروج بنسبة تصل إلى 20%, بسبب تحول الاستهلاك من مادة اللحوم الحمراء نحو الفروج, بسبب ارتفاع اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية وخاصة لحوم الخروف.

وتعتبر اسعار الفروج والبيض بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز