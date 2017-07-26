أكد الرئيس اللبناني ميشال عون, يوم الاربعاء, على دعم لبنان للمساعي الدولية المبذولة للوصول إلى حل سياسي للازمة السورية.

ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن عون قوله, خلال استقباله وزير الدولة البلجيكي اندره فلاهو, ان "لبنان الذي قدم، ولا يزال، الرعاية على انواعها للنازحين السوريين، على رغم التداعيات السلبية للنزوح السوري عليه على مختلف الاصعدة، يدعم المساعي الدولية المبذولة للوصول الى حل سياسي للازمة السورية، ما يضع حدا لمعاناة النازحين ويؤمن لهم عودة كريمة وآمنة الى بلدهم وارضهم”.

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وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال, الشهر الجاري, ان بلاده لم تعد قادرة على حمل أعباء النازحين السوريين, رافضا مسالة نشر الكراهية والتحريض, مهددا بان العواقب ستكون وخيمة.

ووصلت ازمة اللاجئين الى الذروة , حيث توعدت عدة جهات سورية ناشطة في لبنان، بمظاهرات ضد العنصرية التي يتعرض إليها اللاجئون, لاسيما عقب وفاة أربع سوريين، كان الجيش اللبناني قد اعتقلهم خلال مداهمة مخيم للاجئين حول عرسال .

واثار هذا الامر استنكار من قبل الاوساط اللبنانية, والتي تضامنت مع الجيش اللبناني , مهاجمة اللاجئين السوريين وطالبت بترحيلهم.

وبلغت أعداد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليون وخمسمئة ألف لاجئ سوري بحسب الأمم المتحدة, حيث تجاوز أعدادهم ثلث عدد سكان لبنان, يقطن جلّهم, بمخيمات بمحيط القرى والبلدات اللبنانية, وتعاني غالبية المخيمات من تدني مستوى الخدمات ونقص إجراءات الأمان.