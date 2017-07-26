قررت بريطانيا يوم الأربعاء، توسيع نطاق برنامج "إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً" ليشمل لاجئين عراقيين وفلسطينيين وآخرين كانوا يقيمون في سوريا وفروا من الصراع الدائر هناك إلى دول مجاورة.

وقال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، حسب وسائل اعلام، إن التعديل "جاء بناء على مقترحات من المفوض السامي لشؤون اللاجئين بشأن الحاجة إلى برنامج أكثر تنوعا لإعادة التوطين لتلبية احتياجات اللاجئين في المنطقة، من دون تغيير الخطة الرئيسية وهي استقبال 20 ألف لاجئ".

ولم يحدد التقرير أعداد اللاجئين غير السوريين المتوقع أن يشملهم البرنامج.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت فى 2015 التزامها بإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2020.

ووصل أكثر من 7000 لاجئ سوري إلى بريطانيا بموجب برنامج إعادة التوطين.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي استقبل نحو 1.6 مليون من المهاجرين ومن اللاجئين، أغلبهم من سوريا، فى الفترة بين عامي 2014 و2016.