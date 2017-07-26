واصل الجيش النظامي معاركه ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ارياف حمص وحماه والرقة, حيث تمكن من استعادة مواقع جديدة.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها عل مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي واصل عملياته في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، واحكم سيطرته على بلدة "حويجة شنان" قرب قرية "دلحة" وآبار الجريح وعلى عدد من النقاط الحاكمة قرب قرية السلام عليكم., موقعاَ قتلى وجرحى في صفوف تنظيم "داعش".

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وكان النظامي استعاد في الايام الماضية السيطرة على مواقع جديدة واكثر من 15 بئر نفط وحقل للغاز بريف الرقة, بعد معارك مع "داعش".

وتأتي عملية النظامي في الرقة, بالتوازي مع حملة عسكرية يشنها المقاتلون الاكراد على المدينة والتي بدأت في 6 حزيران , بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", حيث حققت تقدما فيها.

من جهة اخرى, اشارت المصادر الى الجيش النظامي وحلفاؤه سيطروا على منطقة البغيلية وعلى التلال المشرفة على رسم حمادة بريف حمص الشرقي بعد معارك مع مسلحي " داعش".

وفي سياق اخر, تحدثت المصادر عن سيطرة النظامي على عدد من النقاط الحاكمة قرب تلة الـ" 23" جنوبَ منطقة أثريا بريف حماه الشرقي بعد القضاء على عدد من مسلحي "داعش"

ويواصل الجيش النظامي, بمساندة الطيران الروسي, عملياته العسكرية ضد "داعش" في المناطق الخاصعة تحت سيطرته في الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي, محققا تقدما فيها, وتمكن من استرجاع العديد من المناطق والتلال وحقول النفط.