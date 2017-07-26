صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء على بروتوكول حول نشر مجموعات جوية تابعة للقوات المسلحة الروسية لمدة 49 عاما.

وذكرت وسائل اعلام روسية ان البوابة الإلكترونية الرسمية للكرملين نشر نص البروتوكول والذي جا فيه انه "جرى التصديق على بروتوكول الاتفاق بين روسيا وسوريا حول نشر مجموعة طيران القوات المسلحة الروسية على أراضي الجمهورية السورية 26 آب/ 2015، الذي جرى توقيعه في مدينة دمشق، 18 كانون الثاني/ 2017".

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يذكر أن البروتوكول كان قد صادق عليه مجلس الدوما الروسي في 14 الجاري وتلت ذلك المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الروسي في 19 الشهر الجاري.

وينظم البروتوكول كيفية نشر مجموعات القوات الجوية- الفضائية الروسية والتعامل مع الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لها على الأراضي السورية فضلا عن الوظائف المنوطة بها.

وبموجب البروتوكول, فإن القوات المسلحة السورية هي المسؤولة عن حماية مواقع ونقاط انتشار المجموعات الجوية الروسية فيما تبقى الدفاعات الجوية، والحماية الداخلية والحفاظ على الأمن الداخلي من اختصاص الجانب الروسي.

.ووفقا للوثيقة المصدق عليها ، سيتم توفير الدفاع الجوي والأمن الداخلي لسوريا، بالإضافة الى حفظ القانون والنظام في أماكن المحيطة والقريبة من قواعد الجيش الروسي في سوريا، أما مدة الاتفاق فهو لـمدة 49 عاما.

وكان بوتين أمر في كانون الثاني عام 2017 بتوقيع اتفاق مع سوريا يؤدي إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في مرفأ طرطوس، وتطويرها وتحديث بناها التحتية، وكذلك دخول سفن حربية روسية إلى المياه والموانىء السورية.

وتنوي موسكو تطوير وتوسيع قواعدها البحرية والجوية في سوريا، كما أبدت استعدادها لتحويل منشأة طرطوس إلى قاعدة دائمة، دون أن تكشف عن الموعد الزمني لذلك.

وتتخذ روسيا من قاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية مقراً لها، في إطار عملية عسكرية بدأتها منذ نهاية أيلول 2015 دعماً لقوات الجيش النظامي.