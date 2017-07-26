بدأت "آبل" بالتعاون مع شركة "أمبركس" (CATL) الصينية في مجال تطوير بطارايات السيارات الكهربائية.

وبحسب " ديلي ميل"، فإن شركة CATL تنتج حاليا بطاريات الحافلات والسيارات والشاحنات الكهربائية، بالإضافة إلى بطاريات لتخزين الطاقة الثابتة.



وكانت شركة "CATL"، جزءا من Amperex Technology Ltd في السابق، التي توفر بطاريات منتجات شركة "آبل"، لكنها أصبحت كياناً منفصلا ً حالياً.



وتغيرت خطط آبل فيما يتعلق بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، التي يطلق عليها اسم "مشروع تيتان" العام الماضي، عندما توقفت الشركة عن العمل على سيارتها الخاصة، لتطوير نظام الذكاء الاصطناعي المستخدم في القيادة الذاتية.