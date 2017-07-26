أطلقت "غوغل" نسخة معاينة تجريبية للمطورين من نظام تشغيل "آندرويد o"، في إشارة إلى أنه أصبح شبه مكتمل تقريباً.

وبحسب " androidcentral"، فقد تمت إضافة كل المزايا المطلوبة للنسخة وحل كل المشاكل التي تم الإبلاغ عنها، ويبدو من خلال المطلعين عليها أنها لا تحمل مزايا جديدة بل تقوم على أساس إصلاح مشاكل وإضافة تحسينات بسيطة ليكون استقرار النظام أعلى.

وتقدم النسخة الجديدة تحسين وتوسيع في إمكانيات تقييد العمليات التي تجري في الخلفية، مع تحسين التعامل مع الإشعارات عبر تنظيمها إلى قنوات، كذلك دعم ميزة الصورة داخل صورة لنقل الفيديو بشكل مصغر والعمل بنفس الوقت على تطبيق آخر.

ولم يتم الإعلان عن الاسم التجاري للنسخة الجديدة بعد، بعد أن دارت شائعات سابقة عن أسماء مثل "نوتيلا" و"أوريو"، لكن "غوغل" وضعت صورة أخطبوط هذه المرة كصورة رمزية في نسخة المعاينة الأخيرة، وأسمه يبدأ بحرف " O ": Octopus.