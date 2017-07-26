أطلقت "اتش تي سي" تطبيق رسائلها الخاص، على متجر "غوغل بلاي" لكن لن يكون متاحاً لجميع المستخدمين.

وبحسب موقع "آردرويد"، فإن التطبيق لن يكون متاحًا للتحميل لكل المستخدمين كما هو الحال مع تطبيق Boost+، الخاص بإدارة عمل الذواكر والتطبيقات والذي أتاحته سابقاً على "غوغل بلاي"، بل سيكون متاحًا فقط لمستخدمي هواتف "إتش تي سي".

وتهدف الشركة لتحسين التحديثات الخاصة بتطبيق التراسل وعدم جعله مرتبطاً بتحديثات نظام التشغيل ككل، ويتميز التطبيق بكونه يدعم البحث عن الرسائل باستخدام الكلمات المفتاحية وإجراء خدمات النسخ الاحتياطيّ.

ويتميز التطبيق أيضاً، بإمكانية استعادة الرسائل وتحديد قائمة لحجب الرسائل وتصنيفها على أنها غير هامة Spam مع ميزة Secure Box لتبادل الرسائل بشكلٍ آمن.