قررت "يوتيوب" إلغاء ميزة محرر الفيديو وخاصية عرض شرائح الصور نظراً لقلة استخدامها، وسيكون التطبيق في 20 أيلول القادم.



وبحسب " theverge"، فإن مستخدمي "يوتيوب" يفضلون استخدام برامج تحرير أكثر شعبية مثل برنامج Apple’s Final Cut X وبرنامج Adobe Premiere بدلا من "يوتيوب" ذاته.

وستقوم "يوتيوب" بحذف تحديثات هذه الخاصة، مثل الفلاتر وغيرها التي ستظل متاحة خلال مدير الفيديو YouTube’s Video Manager حتى بعد إلغاء خاصية محرر الفيديو.



وبخصوص خاصية عرض شرائح الصور، فهي ميزة لم يسمع بها كثيرون، ولن يشكل إلغاءها فارقاً كبيراً لدى مستخدمي "يوتيوب" وهذه الميزة مستخدمة بكثرة في "فيسبوك" "وانستغرام".