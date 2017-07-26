أعلنت "مايكروسوفت" رسمياً عن نهاية عهد برنامج الرسام المعروف، وأنها ستقوم بتوقيف البرنامج مع عدة برامج أخرى مثل Outlook Express وReader وغيرها، لكن عدة تقارير أكدت أن الرسّام لن يختفي نهائياً.

وبحسب " theguardian"، فإن هذه الخطوة تعني التوقف عن تحديث هذه البرامج وربما إزالتها من النظام بالتزامن مع بث التحديث المرتقب Fall Creators Update لنظام "ويندوز 10" نهاية هذا العام . لكن بخصوص الرسام، فقد يتاح للتنزيل عبر متجر تطبيقات "ويندوز" حيث تعمل "مايكروسوفت" على تحويل البرنامج التنفيذي إلى نسخة يدعمها متجر التطبيقات ليتم تنزيلها منه في تحديث "ويندوز 10" القادم.

ومن المتوقع أن تنقل "مايكروسوفت" معظم الوظائف الرئيسية من برنامج الرسام الحالي إلى النسخة المطورة منه والتي تدعم الرسوم ثلاثية الأبعاد، ومع أنها لن تواصل تطوير برنامج الرسام القديم، إلا أنه لن يختفي نهائياً بل سيتاح للتنزيل لمن يرغب.

ومضى على إطلاق برنامج الرسام التقليدي 31 عاماً، لكن "مايكروسوفت" بذلت جهداً كبير في تطوير النسخة ثلاثية الأبعاد من البرنامج.