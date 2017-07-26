أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, يوم الاربعاء, أن 4 كتائب من قوات الشرطة العسكرية الروسية، التي تم تشكيلها في المنطقة العسكرية الجنوبية، تنفذ حاليا مهامها في مناطق تخفيف التصعيد بسوريا.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن شويغو قوله, خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية , ان "روسيا مضطرة لرفع القدرات القتالية للمنطقة العسكرية الجنوبية واتخاذ إجراءات مماثلة لتحييد التهديد لأمنها الوطني".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت منذ يومين انها نشرت نقطتي تفتيش و10 مراكز مراقبة على حدود منطقة “تخفيف التوتر” في الجنوب، التي تشمل مناطق في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وتم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الجاري.

وفي سياق متصل, أفاد بيان للدفاع الروسية ان الوضع في مناطق تخفيف التوتر "مستقر", وفقاً لوجهات النظر لجميع الأطراف المتنازعة.

وجاء بيان الدفاع الروسية عقب اعلان الاركان الروسية عن مباحثات لإقامة منطقة جديدة لتخفيف التصعيد في ادلب, وذلك بعد ايام قليلة على التوصل بين الروس والمعارضة السورية على اتفاق لخفض التصعيد في الغوطة الشرقية.

يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) وقعت خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.