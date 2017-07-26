تواردت انباء, يوم الأربعاء, عن مقتل لاجئين سوريين اثنين في منطقة عرسال على الحدود اللبنانية – السورية, جراء قصف من مقاتلي "حزب الله", الامر الذي نفاه الحزب.

وذكرت مصادر اعلامية ان "نازحين سوريين اثنين قتلا في مخيم وادي حميد بعرسال الحدودية شرقي لبنان بعد قصف مدفعي من قبل "حزب الله".

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.بالمقابل, نفى "حزب الله", بحسب قناة (المنار), الانباء التي تحدثت عن استهداف مقاتليه المدنيين في منطقة وادي حميد بجرد عرسال

ويواصل "جزب الله" عملياته العسكرية في منطقة جرد عرسال على الحدود اللبنانية- السورية, في وقت تحدثت مصادر في الحزب ان مقاتليه باتوا في المربع الأخير لمسلحي "جبهة النصرة" في المنطقة.

وكانت قيادة عمليات مقاتلي"حزب الله" اللبناني اعلنت, يوم الاثنين, ان المعركة مع "جبهة النصرة" في بلدة عرسال على الحدود اللبنانية – السورية, شارفت على النهاية.

وأطلق الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني، يوم الجمعة عملية عسكرية تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية, وحقق من خلالها تقدما وسيطر على عدة تلال ومرتفعات .

وينقسم المسلحون في جرود عرسال إلى مسلحي "داعش" الذين لا تضمهم أي تسوية، وهؤلاء يرصد الجيش اللبناني تحركاتهم ويقصف مواقعهم باستمرار , أما القسم الثاني فهم عناصر "جبهة النصرة" الذين يتركز وجودهم في المنطقة المقابلة لبلدة عرسال، وسط مساعي لإخراجهم من المنطقة إلى الشمال السوري, أما القسم الثالث، فهم عناصر تنظيم "سرايا أهل الشام" التابع "للجيش الحر" ويقدر عددهم بالمئات.