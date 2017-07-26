الحكومة تعتمد سعر صرف الدولار بـ500 ليرة في موازنة 2018 الاخبار الاقتصادية شارك

حدد مجلس الوزراء، سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 500 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بناء على توصية مجلس النقد والتسليف.

يشار الى ان اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 حددت بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية.

وتم اعتبار موازنة عام 2017 الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن، لكن بالليرة السورية، إذ أنها ليست كذلك عند تقييمها بالدولار، لاسيما بعد هبوط كبير لليرة أمام الدولار مؤخرا. سيريانيوز

2017-07-26 13:12:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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