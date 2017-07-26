ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة، يوم الأربعاء، عرض البحر على بعد 35 كم جنوب غرب اللاذقية.

وقال المركز الوطني للزلازل في بيان إن "الهزة وقعت عند الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي على خط العرض 30ر35 وخط الطول 49ر35 شرقا وبعمق عشرة كيلومترات".

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط أما من 4 إلى 6 فيكون الزلزال متوسط الأضرار وقد يحدث ضررا بالأبنية ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.

سيريانيوز