أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدم إعجابه بالرئيس بشار الأسد، معتبراً أن ممارساته في سوريا كانت "مريعة".

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله يوم الثلاثاء، في ختام المباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، "لست من المعجبين بالأسد".

وأوضح ترامب "حدثت فعلا تصرفات وأعمال مروعة ضد الإنسانية بما في ذلك الهجمات بالغازات السامة. وكان ذلك من الأيام السوداء بالنسبة لتلك الدولة"، مشيرا الى ان "الأسد فعل ذلك عدة مرات في عهد الرئيس أوباما متخطيا الحدود الحمراء".

وسبق لترامب أن تحدث عن تجاوز الخطوط الحمراء من قبل النظام السوري، حين حمل الجيش النظامي مسؤولية هجوم كيميائي في خان شيخون بريف إدلب، الأمر الذي انتهى بقصف امريكي صاروخي على قاعدة الشعيرات التابعة للقوات السورية في ريف حمص.

وحمل ترامب الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة أوباما مسؤولية الوجود الإيراني والروسي في سوريا، معتبراً ذلك نتيجة أخطاء ارتكبتها تلك الإدارة، وقال "لو قام الرئيس أوباما بتنفيذ ما كان يجب عليه القيام به، فحسب اعتقادي، لم نكن لنرى أي وجود لروسيا وإيران في سوريا اليوم".

وتعد إيران من ابرز الدول الداعمة للنظام السوري, الامر الذي يثير معارضة أميركا والتي تتبنى موقفا متشددا من هذا النظام , متهمة طهران "بزعزعة" استقرار المنطقة، ودعم " متشددين إرهابيين".

وتتواجد قوات عسكرية روسية في سوريا بشكل رسمي بقاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية، فضلاً عن توقيع اتفاقية تضمن تواجدهم في قاعدة طرطوس البحرية بشكل دائم.

وسبق لترامب ان شدد على محاربة تنظيم (داعش) في سوريا بدلاً من الاطاحة بالرئيس بشار الاسد, وذلك في اول تصريح له منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، كما اقترح الابتعاد عن سياسة الإدارة الأميركية السابقة في عهد باراك أوباما والتي ترتكز على "إيجاد جماعات معارضة سورية معتدلة".

سيريانيوز