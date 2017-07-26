تعهدت واشنطن بتقديم مساعدات إضافية للبنان قيمتها 140 مليون دولار، لمساعدة اللاجئين السوريين والمناطق التي تستضيفهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية خلال زيارة دولة يقوم بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الولايات المتحدة إن الخارجية إن "المساعدات الإضافية تعني أن الولايات المتحدة قدمت للبنان أكثر من 1.5 مليار دولار كمساعدات إنسانية منذ بدء الصراع السوري عام 2012".

وبينت الوزارة الأمريكية ان الأموال ستستخدم لتوفير الغذاء والمأوى والمساعدة الطبية للاجئين السوريين والمناطق اللبنانية المضيفة، كما سيدعم أيضا مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف.

وقالت وزارة الخارجية "نشجع المانحين الآخرين على الانضمام لنا في توفير مساعدات إنسانية إضافية للمتأثرين بالأزمة السورية بما في ذلك الوفاء بالتزامات جرى التعهد بها من قبل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الجاري بعد اجتماعه بالحريري إن واشنطن ستواصل دعمها للجيش اللبناني في حربه للحيلولة دون اكتساب تنظيم "الدولة الإسلامية" وجماعات متشددة أخرى موطئ قدم داخل البلاد.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في (خطة الاستجابة للأزمة 2017-2020) إنها بحاجة إلى 2.8 مليار دولار للتعامل مع تحديات استضافة لاجئين.

ويستضيف لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري فروا من الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات بسوريا ويشكلون الآن نحو ربع سكان البلاد.

سيريانيوز