أوقفت السلطات اللبنانية يوم الثلاثاء، خمسة أشخاص سوريين بتهمة الارتباط بتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت الوكالة (الوطنية للإعلام) اللبنانية، أن السلطات اللبنانية نفذت عمليات دهم في بيروت والبقاع، أسفرت عن توقيف كامل أعضاء الشبكة المرتبطة بـ "داعش" وهم خمسة شباب سوريين.

واعترف الموقوفين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" في سوريا ومتابعته دورات "شرعية" وعسكرية في الطيبة، وتجنيد أشخاص من لبنان، والارتباط بالتنظيم.

وذكرت الوكالة انه تم احالة جميع الموقوفين إلى القضاء العسكري المختص.

وكان القضاء العسكري اللبناني, اصدر منتصف شهر تموز الجاري, قرارين اتهاميين بحق 3 سوريين ، في جرم الانتماء الي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وقتال الجيش وارتكاب اعمال ارهابية

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.