فاز بايرن ميونيخ الالماني، بطل البوندزليغا، على تشيلسي اللندني، بطل الدوري الانجليزي الممتاز بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة الودية التي خاضها الفريقان الثلاثاء في سنغافورة أمام اكثر من 48,500 مشاهد.

وسجل توماس مولر اثنان من اهداف بايرن الثلاثة بينما سجل الفارو موراتا الذي كان يشارك في اولى مبارياته لتشيلسي احد اهداف فريقه الجديد.



وكان موراتا قد انتقل الى النادي اللندني من ريال مدريد في صفقة يقال إن حجمها 80 مليون يورو في الاسبوع الماضي، وكانت مباراة سنغافورة اولى مبارياته لصالح فريقه الجديد.



ولم يشرك المدير الفني لتشيلسي انتونيو كونتي موراتا في المباراة الا في الدقائق الـ 30 الاخيرة من المباراة.



ولكن المباراة هيمن عليها مهاجم بايرن توماس مولر، الذي يقال إن مستقبله مع النادي مهدد بعد ان انضم اليه خاميس رودريغيز قادما من ريال مدريد والذي اختير نجم المباراة.



ولم تكد تمر 6 دقائق من بدء المباراة قبل ان يفتتح بايرن التسجيل من خلال المدافع البرازيلي رافينيا، وتمكن مولر من تسجيل هدف بايرن الثاني من تمريرة من فرانك ريبري، وفي الدقيقة 27 من المباراة، تمكن مولر من هز شباك تشيلسي للمرة الثالثة.



ولكن اللندنيين تمكنوا من تسجيل هدفهم الأول في الوقت الضائع من الشوط الأول من خلال ماركوس الونسو.



أما هدف تشيلسي الثاني، فجاء في الدقيقة 86 من المباراة من خلال ميتشي باتشواي.