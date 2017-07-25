جامايكا تثأر من المكسيك وتجردها من لقب الكأس الذهبية وتبلغ النهائي اخبار الرياضة شارك

جرد منتخب جامايكا لكرة القدم نظيره المكسيكي من اللقب بفوزه عليه 1-صفر فجر الاثنين في نصف نهائي الكأس الذهبية 21017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

على ملعب روز بول في باسادينا وامام 42 الف متفرج معظمهم من انصار المكسيك، فاجأت جامايكا منافستها، وسجل كيمار لاورنس (24 عاما) هدف "العمر" الوحيد في المباراة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 88.



وادخل مدافع نيويورك ريد بولز الاميركي جامايكا الجنة بتسديدة اكثر من رائعة بقي الحارس المكسيكي خيسوس كورونا مكتوفي الايدي امامها واخرست الجمهور المكسيكي الذي تفاعل كثيرا مع التهديدات المتكررة للمرمى الجامايكي.



وقاد لاورنس جامايكا الى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي لتواجه الاربعاء المقبل (فجر الخميس) الولايات المتحدة التي تأهلت على حساب كوستاريكا 2-صفر.



وئأرت جامايكا لخسارتها امام المكسيك 1-3 في نهائي النسخة السابقة عام 2015، علما بانها لم تحرز اللقب الذي احتكرته المكسيك والولايات المتحدة بفوزهما بـ 12 من اصل 13 لقبا، واللقب الوحيد الذي افلت منهما ذهب لمصلحة كندا في نسخة عام 2000.



وكان المنتخب الأميركي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه على كوستاريكا بهدفين دون رد. سيريانيوز 2017-07-25 23:03:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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