بعد لقائه الحريري.. ترامب: "حزب الله" يمثل خطرا على لبنان والمنطقة باسرها الاخبار السياسية شارك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أن "حزب الله" اللبناني يمثل خطرا على الشعب اللبناني والمنطقة بأسرها.









وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في البيت الأبيض ان " حزب الله يمثل تهديدا للدولة والمنطقة كلها وهو يعزز تسليحه ويمثل خطر اندلاع نزاع مع اسرائيل"، مشيرا الى ان "حزب الله يمثل نفسه انه يدافع عن مصالح اللبنانيين لكن الحقيقة ان حزب الله يدافع عن مصالحه الخاصة وعن مصالح ايران".



واضاف ترامب ان "لبنان على الخط الامامي في قتال (داعش) "، محاطبا الحريري "انتم مسؤولون على استقرار وامان الشعب اللبناني، اود ان اهنئكم على صمودكم وروابطنا تعود الى اكثر من مئة عام حين تم تاسيس الجامعة الاميركية في بيروت".



ويأتي هذا الحديث بالتزامن مع عملية عسكرية يشنها الجيشين السوري واللبناني و "حزب الله" تستهدف مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) في منطقة جرود عرسال وجبال القلمون الغربي قرب الحدود اللبنانية, حيث تم تحقيق من خلالها تقدما والسيطرة على عدة تلال ومرتفعات .







وأكد ترامب "دعم بلاده للجيش اللبناني باعتباره الحامي الوحيد الذي يحتاجه لبنان"، لافتا الى أن "المساعدة الأمريكية للجيش اللبناني تدعم محاربة (داعش) و((القاعدة) و(جبهة النصرة) و(حزب الله).



ويذكر الى ان الادارة الامريكية تخصص للجيش وقوى الأمن اللبناني كل عام حوالي 80 مليون دولار سنويا، حيث تأتي هذه الزيارة مع اقتراح الإدارة الأميركية موازنتها الجديدة للعام ٢٠١٨.







سيريانيوز

2017-07-26 00:20:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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