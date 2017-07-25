كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قراره وقف برنامج دعم المعارضة السورية جاء نتيجة "لانعدام جدوى هذا البرنامج وضخامته وخطورته".

وانتقد ترامب في تغريدة على "تويتر" صحيفة "واشنطن بوست" لما نشرته حول القرار، وقال "واشنطن بوست"، /التي استحوذ عليها صاحب موقع أمازون/، لفقت معلومات لا أساس لها من الصحة حول حيثيات قرار وقف دعم المعارضة السورية، فيما استندت في قراري إلى ضرورة وضع حد لإنفاق طائل، وخطير، وغير فعال على المسلحين السوريين الذين يقاتلون /الرئيس السوري بشار/ الأسد".

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الامريكية كشف في 20 تموز الجاري, ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر اغلاق برنامج دعم وتسليح المعارضة السورية بشكل نهائي, في خطوة تشير إلى تغيير جذري في سياسته حيال سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أطلق سنة 2013 برنامجا لدعم المعارضة السورية المعتدلة.

وسبق لوزارة الدفاع الأميركية ان اعلنت العام الماضي أنها سوف تتوقف لفترة عن تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية، وذلك حتى مراجعة هذا البرنامج مع النتائج التي حققها.

سيريانيوز