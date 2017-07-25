أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، انطلاق عمل نقطة تفتيش جديدة، أقامتها الشرطة العسكرية الروسية بالتعاون مع الجيش النظامي في غوطة دمشق الشرقية.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن العسكريين الروس والسوريين يفتشون وسائل النقل التي تعبر النقطة ويفحصون أوراق سائقيها وركابها ويبحثون عن الأسلحة والذخائر بهدف ضبط الأمن والاستقرار في إحدى مناطق تخفيف التوتر المعلنة في البلاد.

وبينت الوكالة أن طاقم النقطة يضم 4 عسكريين يعملون بالتناوب، وذلك في منطقة يبلغ عدد مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" المتواجدين فيها نحو 9 آلاف، حسب تقديرات الطرف الروسي.

وكان رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية الفريق أول سيرغي رودسكوي، أعلن يوم الاثنين أن مفاوضات أجريت في مصر بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة انتهت بالتوصل إلى اتفاق بشأن نظام إدارة منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية، حيث سيتم انشاء نقطتي تفتيش و4 نقاط مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.

كما أعلن رودسكوي عن نشر نقطتي تفتيش و10 مراكز مراقبة على حدود منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا، وصولا إلى مسافة 13 كم من الجولان المحتل.

وتأتي هذه التطورات، بعد التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الجاري.

يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) وقعت خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز