حقق مانشستر يونايتد الفوز على ريال مدريد بركلات الترجيح ( 2-1) بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1) ضمن كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم، في بروفة حقيقية واستعداد جاد لمواجهة كـأس السوبر الأوروبية.

أقيمت المباراة على استاد ليفيز ستاديوم في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.



وعلى الرغم من كون المباراة ودية وإعدادية للموسم الجديد في المقام الأول خاصة أن الفريقين سيلتقيان رسمياً في الثامن من آب القادم في العاصمة المقدونية سكوبي في مواجهة كأس السوبر الأوروبية، فقد تميزت بالإثارة والندية منذ دقائقها الأولى.



وشاركت أغلب العناصر الأساسية في الفريقين، في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الدقيقة 45 عن طريق جيسي لينغارد الذي أحرز هدف الفريق الإنكليزي مستغلاً تمريرة حاسمة من الفرنسي أنتوني مارسيال، الذي انطلق بمهارة فائقة من الجانب الأيسر مراوغاً جميع لاعبي الفريق الملكي قبل أن يمرر كرة سحرية للينغارد.



وفي الشوط الثاني اتخذت المباراة الطابع الودي بعد أن قام زين الدين زيدان باستبدال جميع لاعبي ريال مدريد، وإشراك 11 لاعباً، معظمهم من الشباب، فيما أخرج مورينيو 9 لاعبين، وأبقى فقط على مروان فيلايني وصانع الهدف مارسيال، علماً بأن الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الإنكليزي، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو شارك في الشوط الثاني.



وفي الدقيقة 69 انطلق الوافد الجديد في الفريق الملكي ثيو هيرنانديز من الجانب الأيسر فاصطدم به مدافع يونايتد الجديد السويدي لينديلوف فحصل ريال على ركلة جزاء انبرى لها كاسيميرو مسجلاً هدف التعادل.



واستمرت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) مسيطرة على أحداث اللقاء حتى نهايته فلعب الفريقان ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.



وكان مانشستر يونايتد فاز على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين يوم الجمعة الماضية ضمن كأس الأبطال الودية أيضاً فيما سيلاقي الخميس القادم برشلونة الإسباني ضمن البطولة ذاتها.



وضمن كأس الأبطال أيضاً، تنتظر ريال مدريد مباراتين مرتقبتين الأولى ستكون أمام مانشستر سيتي الخميس القادم، فيما ستكون الثانية الأحد القادم بتوقيت مكة المكرمة أمام برشلونة في كلاسيكو جديد سيقام في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية.