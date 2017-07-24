تقدم الأميركي جون إيسنر إلى المركز العشرين في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين، غداة إحرازه لقب بطل دورة نيوبورت الأميركية على الملاعب العشبية، على حساب الأسترالي ماثيو إيبدن.

وتقدم إيسنر الذي نال اللقب الحادي عشر في مسيرته الاحترافية والثالث في نيوبورت بعد 2011 و2012، مركزاً واحداً وبات في المركز العشرين، على حساب الأسترالي نيك كيريوس الذي تراجع إلى المركز الحادي والعشرين.



واستفاد الإسباني دافيد فيرير والروسي آندري روبليف من تتويجهما بلقبي دورتي باشتاد السويدية وأوماغ الكرواتية، ليتقدم الأول 13 مركزاً إلى الرتبة 33، والثاني 25 مركزاً ليستقر في المركز 49.



وبقيت المراكز الـ12 الأولى على حالها بسبب عدم مشاركة أصحابها في الدورات التي أقيمت عقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، التي توج السويسري روجيه فيدرر بلقبها للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية (رقم قياسي).



وبقي البريطاني آندي موراي في الصدارة أمام الإسباني رافايل نادال وفيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.