نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي، في الفوز على ليون الفرنسي، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة نانجينج الصينينة، في الكأس الدولية للأبطال.

وحقق ميلان فوزا صعبا بهدف نظيف أحرزه ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل ان يجري لوتشيانو سباليتي 6 تغييرات مع مطلع الشوط الثاني لتغيير شكل الفريق .



وشهد الشوط الثاني تناغمنا بين لاعبي الإنتر لم يكن متواجدا خلال أحداث الشوط الأول، وأضاع لاعبو الإنتر العديد من فرص التقدم خلال أحداث الشوط الثاني، قبل أن ينجح ستيفان يوفيتيتش في استغلال كرة عرضية من جو ماريو في الدقيقة 74.. ليعلن عن تسجيل اول هدف في اللقاء .



واستمر ضغط لاعبي الإنتر بعد إحراز الهدف الأول من أجل زيادة حصيلة الأهداف، في المقابل نجح لاعبي ليون في الدفاع وإثبات وجودهم هجوميا، لكن ظهر جليا تأثر الفريق الفرنسي برحيل ألكساندر لاكازيتي، لينتهي اللقاء بفوز الإنتر بهدف نظيف على ليون.