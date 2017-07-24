شددت محافظة دمشق على حظر تربية الكلاب في المناطق السكنية تحت أي سبب كان ومنع اصطحابها في الشوارع.

وأوضح مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، أن "تربية الكلاب ممنوعة حتى لو حصلت على شهادة صحية أو لدى مالكها موافقة من البيطرة وعلى الشرطة في كل منطقة مصادرتها وتسليمها لحديقة الحيوان".

وأضاف ريا إنه "تتم مصادرة هذه الحيوانات وإيداعها بحديقة الحيوانات بالمدينة"، مبيناً أن "هذه المسألة منظمة وفق مرسوم تشريعي والقانون واضح في هذا الجانب".

يذكر أن محافظة دمشق فرضت العام الماضي ، غرامة على كل من يقتني حيوانات أليفة.