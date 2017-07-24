سقط جرحى , يوم الاحد, اثر نشوب شجار عنيف بين مجموعة من اللاجئين السوريين واخرين من الشيشان, في مخيم للاجئين في مدينة هامبورغ الألمانية, عقب خلاف بين فتاة سورية ولاجئ شيشاني, الأمر الذي اضطر وحدات الأمن لإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإيقافه.

ونقلت وكالات انباء عن الشرطة الألمانية قولها ان " عراكا نشب في مخيم للاجئين في هامبورغ اضطرت معه الشرطة لإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

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وكان الخلاف، الذي حدث مساء الجمعة الماضية، بدأ بين فتاة سورية وشاب من الشيشان قبل أن يتدخل الآباء ويتصاعد الخلاف إلى مواجهات جماعية.

وبحسب الشرطة, فقد هدد والد الشيشاني بالعودة في وقت لاحق مع مجموعة لمهاجمة أسرة الفتاة, ما حدا بالعائلة الى ابلاغ الشرطة التي وصلت قبل وصول مجموعة مكونة من 30 إلى 40 شخصا حضرت لنصرة أب الشاب الشيشاني، وهنا بدأت الاشتباكات العنيفة بين المجموعتين بالقضبان والأدوات الأخرى .

وتدخلت الشرطة لفك الشجار عبر إطلاق نار في الهواء , حيث هدأ الوضع فجأة، كما قالت الشرطة, وعلى إثر ذلك اختفت المجموعة الشيشانية المهاجمة وفشلت الشرطة التي حركت عشر سيارات في العثور عليهم، وبدأت التحقيقات الجنائية.

وادى الشجار الى جرح 4 شبان سورين مابين عمر 22 و31 عاما وفتاة سورية (15عاما) تم إجراء الإسعافات لهم في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات فيما نقل رجل شيشاني جريح (35 عاما) إلى المستشفى للعلاج.

وسبَقَ أن تعرضت مؤخراً نُزُل للاجئين في ألمانيا لحوادث احتراق وعدة هجمات واعتداءات, أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى .