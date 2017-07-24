تسلم القضاء اللبناني, يوم الاثنين, التقرير الطبي عن وفاة 4 سوريين من منطقة عرسال كانوا موقوفين لدى الجيش اللبناني، والذي اطهر ان سبب الوفاة ناتج عن مشاكل صحية .

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان " مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تسلم تقرير اللجنة الطبية التي كشفت على جثث السوريين الاربعة الذين القي القبض عليهم في منطقة عرسال، وتبين ان وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف وان السبب ناتج عن مشاكل صحية مختلفة لكل منهم".

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وتأتي نتائج التقرير بعد ان أصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قراراَ يقضي بإجراء تحقيق في ظروف وفاة عدد من الموقوفين السوريين قضوا في سجون الجيش اللبناني اواخر حزيران الماضي.

كما تأتي بعد مطالبة وزير حقوق الإنسان اللبناني أيمن شقير بفتح تحقيق في وفاة أربعة سوريين وهم رهن الاحتجاز لدى الجيش اللبناني، وسط اتهامات للجيش بتعذيب المعتقلين.

وبدأ القضاء العسكري اللبناني مؤخرا التحقيق في قضية وفاة 4 موقوفين سوريين من مخيم في عرسال, بعد اتهامات بتعرضهم للتعذيب على إثر توقيفهم, الامر الذي نفاه مصدر عسكري لبناني, مؤكدا انهم توفوا بسبب معاناتهم من مشكلات صحية ساءت بعد الاعتقال.

وكان الجيش اللبناني شن في اواخر حزيران الماضي عملية في عرسال، أسفرت عن مقتل عدد من جنوده وعدة مسلحين ، واعتقال مئات من المشتبه فيهم تمت احالنهم للتحقيق.